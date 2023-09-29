مهرجان أردني فلسطيني في لوس أنجلوس بعنوان “العودة الى الجذور”

وطنا اليوم -ترعى وزير الثقافة السيدة هيفاء النجار في لوس أنجلوس في الحادي والعشرين من الشهر القادم حفل افتتاح المھرجان الأردني الفلسطیني الذي ينظمه أبناء الجالیة الأردنیة والفلسطینیة في أمریكا تحت شعار ”العودة إلى الجذور“.

وقال رئيس المهرجان عماد صويص في مؤتمر صحفي ، إن ھذا المھرجان الذي يستمر يومين یعتبر الأول في الولایات المتحدة بتعاون ثقافي وفني وتراثي بین أبناء الجالیة الأردنیة والفلسطینیة في أمریكا، وسیكون هذا المهرجان رمزاً للتكاتف والتعاون بینھما. وأضاف صويص إننا نفخر ونعتز بقبول معالي وزیرة الثقافة السیده ھیفاء النجار دعوتنا لھا لرعایة المھرجان مشيراً إلى أن موعد إنطلاق فعالیات المھرجان تحدد الساعة الثالثة ظھر یوم السبت وھو یوم الأحتفال الذي سترعاه معالي وزیرة الثقافة في الأردن السیده ھیفا النجار.

وأعلن صویص عن مشاركة فنانین قادمین من الأردن وآخرین من الجالیة العربیة الأمیركیة من بینھم الفنانون جھاد سركیس، وسعد أبو تایه، ومن أمریكا جمال كساب، ربیع سمعان، موریس رعد، مخلص دبابنة، ریكاردو الحلاق، معتز حتر، فادي خوري، جیوفاني ونزار خوري، وفرقة الإخوان جاني. وأكد صویص في المؤتمر الصحافي الذي شارك فیه مجموعة من الإعلامین العرب والأجانب أن المھرجان سیعكس جمال الثقافة والتراث العربیین من خلال القاء قصائد الشعر وعروض فنیة للرقص والدبكة وعرض خاص وممیز للأدوات التي استخدمھا أجدادنا الأوائل في حیاتھم الیومیة وعرض للألبسة التراثیة والعباءات والشماغات الحمر والزرق وعروض لأكلات المنسف، وخبز الشراك، وخبز الصاج، وعروض للمطبخ الشرقي للمأكولات العربیة الشھیة كالفلافل، والشاورما والساندويشات المحضرة أمام زوار المھرجان، إضافة إلى الحلویات بأنواعھا الكنافة، والبقلاوة، والھریسة.

وفي رده على سؤال لمندوب شبكة تلفزیون دیترویت في لوس أنجلوس فيما يتعلق بمشاركة الشبیبة والأطفال من أبناء وبنات الجالیة قال صویص أنه سیكون ھناك فعالیات كثیرة لأحبابنا الأطفال إضافة إلى الكثیر من المفاجآت الھامة والخاصة للأطفال لیتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة مع الأھالي.

وفي نهاية حديثه بالمؤتمر الصحفي وجه رئیس المؤتمر عماد صویص دعوة إلى أبناء الجالیات في الولایات المتحدة الأمیركیة وفي ولایة كالیفورنیا خاصة ، للمشاركة بالمهرجان من أجل الدعم والمؤازرة والمشاركة لإنجاح مثل ھذه النشاطات الإیجابیة التي تعود بالخیر والفائدة على الجالیات العربیة الأمیركیة والأوطان الأم.