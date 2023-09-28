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وفد يمثل جمعية عملية ابتسامة العالمية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

منذ 32 ثانية
وفد يمثل جمعية عملية ابتسامة العالمية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:التقى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الخميس، وفداً يمثل “جمعية عملية ابتسامة العالمية” برئاسة المدير الطبي الإقليمي للجمعية الدكتور بلينيو سييرا، بحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى واستشاري جراحة التجميل والترميم في المستشفى الدكتور مرزوق العمارين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي حول إمكانية إجراء حملات طبية مجانية لعلاج حالات التشوهات الخَلقية مثل (شق الشفة وشق سقف الحلق) .

ورحب البصول بالوفد الزائر، مثمناً الجهود الإنسانية المستمرة التي تقدمها الجمعية في علاج الأطفال الذين يُعانون من تشوهات خَلقية في عدد من دول العالم، مؤكداً على أهمية ذلك في إعطاء هؤلاء المرضى علاج طبي شامل لجميع المراحل سواءً العلاج الجراحي الترميمي أو علاج النطق وعلاج الأسنان إذا استدعت الحاجة لذلك.

ولفت البصول، إلى أن المستشفى يُنفّذ وبشكل مستمر مبادرات طبية إنسانية بالتعاون مع عدد من الفرق الطبية الأجنبية والعربية والشركات ذوي العلاقة، مثل عمليات القلب المفتوح والتي تُجرى خلال هذه الأيام في المستشفى بالتعاون مع فريق طبي بريطاني.

وجالَ الوفد الزائر في مرافق المستشفى الحيوية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة.


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