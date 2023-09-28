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لجنة التحقيق في عزل بايدن: 9 من عائلته استفادوا من منصبه

منذ ساعة واحدة
لجنة التحقيق في عزل بايدن: 9 من عائلته استفادوا من منصبه

وطنا اليوم:في أول جلسات الاستماع بشأن التحقيق في عزل الرئيس الأميركي جو بايدن في مجلس النواب الأميركي، أكدت لجنة التحقيق أن 9 أعضاء من عائلة الرئيس استفادوا من منصبه.
كما قالت لجنة الرقابة في مجلس النواب، اليوم الخميس “سنحقق في 12 دليلا بشأن فساد بايدن وعائلته”.
وأوضحت اللجنة، أن مخططات الفساد لعائلة سيد البيت الأبيض هددت الأمن القومي للبلاد.
كذلك، تابعت “الديمقراطيون أثروا على مصداقية التحقيقات بشأن بايدن”.

أدلة جديدة
هذا وأكدت لجنة التحقيق في عزل الرئيس الأميركي، أن هناك أدلة جديدة بشأن استغلال هانتر بايدن منصب والده، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرادت أن تبعد الرئيس عن شبهات الفساد بقدر الإمكان.
وتابعت “وزارة العدل كانت تحمي عائلة الرئيس”.

إغلاق الحكومة
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد علّق على التحقيق الذي يرمي إلى عزله، بالقول: “يريدون عزلي لأنهم يرغبون في إغلاق الحكومة”.
كما قال الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً: “لا أركز على قضية عزلي وأتعامل مع القضايا التي تؤثر على الشعب الأميركي”.
كما ندّد البيت الأبيض بما اعتبره مزاعم “لا أساس لها” تنطوي على اتّهامات للرئيس الأميركي جو بايدن بارتكاب مخالفات.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار “لقد أمضوا العام كلّه بالتحقيق بشأن الرئيس ولم يعثروا على أيّ دليل، لا شيء على الإطلاق على أنّه ارتكب أيّ سوء”.

دعم هانتر
ويدعم بايدن بقوة ابنه هانتر البالغ 53 عاما وهو متّهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) مستفيدا من اسم والده ونفوذه.
وهانتر بايدن مستهدف بتحقيق يقوده مدع خاص في وزارة العدل بشبهة التهرّب الضريبي، ويتوقع أن يوجه إليه الاتهام بنهاية الشهر الحالي في قضية انتهاك قوانين حيازة الأسلحة.
لكن أي اتّهام لم يوجّه إليه على صلة بتعاملاته التجارية، كما لن يبرز أي دليل على ضلوع الرئيس في أي مخالفة


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