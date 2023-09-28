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الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

منذ 5 ساعات
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.
وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة


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