الخصاونة: سعي لتكون العقبة من بين أفضل 100 مدينة في العالم

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مدينة العقبة مساء الثلاثاء “النَّافورة مول” أحد المشاريع الاستثماريَّة الرِّياديَّة لشركة الأسواق الأولى، المملوكة بالكامل لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة.

وأكد رئيس الوزراء أهميَّة مدينة العقبة كوجهة اقتصاديَّة وسياحيَّة واستثماريَّة، والسَّعي لتكون من بين أفضل واهم 100 مدينة في العالم ضمن مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء إن “بلدنا زاخر بالكفاءات والفرص الواعدة التي تقودنا إلى آفاق أوسع تنعكس إيجاباً على المواطن الأردني الذي هو دوما محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد”.

وأشاد الخصاونة بالعقول النيرة والكفاءات التي يمتاز بها وطننا والرسالة التي تؤديها وسائل الإعلام المحترمة في تقديم سردية الدولة الأردنية الناجحة والناجزة والتي دخلت مئويتها الثانية بثقة واعتزاز بالكثير مما يحق لنا أن نفخر به على إمتداد المئوية الاولى .

وأكد رئيس الوزراء أن “لدينا مشروعا تحديثيا شاملا يقوده جلالة الملك بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية”، لافتا إلى أنه “لا عودة عن هذا المشروع ونسير فيه بإذن الله بسرعة الواثق وسنحقق مستهدفاته بمعية مواطنينا في جميع أنحاء المملكة”.

وحيا الخصاونة جهود أبناء العقبة وجميع الكوادر العاملة فيها والقطاع الخاص وإسهاماتهم المميَّزة في تنمية وتطوير العقبة كوجهة اقتصاديَّة مؤكدا أن هذا المشروع فاتحة خير لمشاريع كبرى قادمة للعقبة والتي تستهدف حلم جعل العقبة من أهم وأفضل المدن في العالم قريبا .

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح تقديره لرئيس الوزراء لرعاية افتتاح هذا المجمع التجاري الأول من نوعه وسط مدينة العقبة والذي ياتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بإطلاق فضاءات العقبة الجديدة وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية والتنموية لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

ولفت المفلح إلى أن العقبة اليوم على موعد مع انطلاقة جديدة على صعيد الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية تضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة لتأكيد مكانة العقبة كما أرادها جلالة الملك منذ أكثر من عشرين عاماً على خارطة المدن السياحية الوادعة والواعدة على البحر الأحمر ما يزيد من تنافسيتها ودورها في الارتقاء والتنمية الاقتصادية ويدفع باتجاه مزيد من الجذب السياحي للمدينة.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين وأعيان ونوَّاب العقبة، وممثلي القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية في العقبة.

وقد تم تشييد النافورة مول بامكانات كبيرة لتجسد هذه الرؤية كصرح اقتصادي مميز والأول من نوعه في العقبة وهو مملوك من شركة الأسواق الأولى وهي إحدى شركات الأسواق الحرة الأردنية.

ويقع النافورة مول في قلب مدينة العقبة بالقرب من شاطئ البحر متوسطاً مشروعي سرايا وآيلة ومجموعة من الفنادق الشاطئية الفاخره والمنتجعات ذات الخمس نجوم،مما يجعله قريبا من كافة المرافق السياحية والخدماتية في المدينة، وقد تم البدء بتنفيذ بنائه في 2018 على مساحة 21,500 م2 من ضمنها 9000 م2 خصصت لاستيعاب 260 موقفا داخليا وخارجيا للسيارات تشمل محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية.

وانطلاقا من الحس الجمالي الذي سعت إليه الشركة في تصميمها هذا المجمع فقد تميز مبنى المول بنافورته الخارجية ذات الألوان والإضاءة باحدث تكنولوجيا متخصصة في العالم وبتصميمه المعماري الفريد وفق أعلى المواصفات الهندسية والإنشائية والجمالية، وهو يمتاز بأحدث تقنيات توفير الطاقة ويمتلك معظم مواصفات الأبنية الخضراء مع مشروع خاص بالطاقة لشمسية المتجددة ليعمل بأقل الكلف التشغيلية، حيث تم الحرص على بناء الجدران ذات العزل الحراري عالي الجودة والنوافذ العازلة المزدوجة ونظام التكييف المركزي الموفر للطاقة.

ويحتوي المجمع في تصميمه الداخلي على نافورة جذابة تعتمد النظام العكسي من الأعلى إلى السفل ومدعمة بالألوان المضاءة، ويمتاز بساحة وسطية بمساحة 600 م2 تعطي الزوار القدرة على رؤية كافة المرافق والمحلات التجارية التي يسهل الوصول اليها بواسطة الأدراج الكهربائية والمصاعد والممرات الواسعة.

وتمتاز مساحاته الداخلية التأجيرية بالمرونة (صغيرة، متوسطة وكبيرة بمساحة 11,000 م2) لتلبية احتياجات كافة القطاعات والشركات التجارية والخدماتية المختلفة من معارض الأزياء ذات العلامات التجارية الشهيرة، وأسواق حرة ومحلات كهربائيات وإلكترونيات، اضافة إلى بنوك ومحال صرافة وتأجير سيارات وخدمات سياحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي ومركز لألعاب الأطفال بمساحة 500 م2 وهايبرماركت وصالون تجميل وعيادة أسنان وصيدلية.

وأكدت الشركة انها تخطط للمرحلة الثانية من هذا المشروع الذي يشكل اضافة نوعية لسياحة الاسرة الاردنية والعربية والتسوق لابناء المدينة والزوار من مختلف مدن المملكة والسياح من الخارج والترفيه العائلي، ويحتوي مشروع المرحلة الثانية Fountain Village على رؤية طموحة تتماشى مع حركة التطور والنماء التي تشهده العقبة اليوم ويقع المشروع على الأرض المجاورة لمبنى النافورة مول بمساحة 8000 م2 ويهدف إلى توفير خدمات إضافية مكملة للخدمات التجارية والترفيهية مما يجعل المجمع التجاري وجهة مميزة لأهالي وزوار مدينة العقبة، حيث سيضم مجموعة من المطاعم التي تقدم خدمة الطلب من السيارة Drive Thru ومبنى تجاري يوفر مساحات متنوعة من النشاطات التجارية المختلفة منها مركز الاعمال “البزنس سنتر”