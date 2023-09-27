ليبيا..ارتفاع عدد ضحايا فيضانات درنة إلى 4120

وطنا اليوم:قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته على «فيسبوك». وأوضح أن عدد الجثامين يوم الاثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.

وقال مسؤول ليبي -الأربعاء- إن جهود الفرق المحلية والدولية بعد 17 يوما من فيضانات شرقي البلاد، باتت تتركز في البحر بحثا عن مفقودين تخطت أعدادهم 10 آلاف.

وأضاف المسؤول الإعلامي بلجنة الأزمة في وزارة الداخلية بحكومة البرلمان الليبي وليد بوبكر، أن الفرق المحلية والأجنبية تركز حاليا جهودها في المناطق المنكوبة على البحر، بعد فقدان الأمل في العثور على أحياء في اليابسة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى منها درنة التي كانت المتضرر الأكبر من بينها، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين وأضرارا مادية كبيرة.