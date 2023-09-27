السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته للأقصى

وطنا اليوم:ألغى الوفد السعودي برئاسة سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، نايف بن بندر السديري، زيارته إلى المسجد الأقصى التي كانت مقررة الأربعاء، دون ذكر للأسباب، بحسب ما أفاد موقع “هآرتس” العبري.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ورجحت مصادر فلسطينية أن سبب زيارة السديري للمسجد الأقصى للمشاركة في الاحتفالات بذكرى المولد النبوي التي تقيمها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلا غير أن الوفد السعودي ألغى زيارته للأقصى في اللحظات الأخيرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقبل الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس.

واستعرض السفير السديري، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي.

وقال عباس، حينها، إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في القوت الذي أكد فيه السفير السعودي عقب اللقاء متانة العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين.

وتمنى السديري أن تكون زيارته “فاتحة” لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات، مشدداً على مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة