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مهيدات : السماح باستيراد مطعوم ضد الحصبة بعد التقدم بأوراق تثبت مأمونيته

27 سبتمبر 2023
مهيدات : السماح باستيراد مطعوم ضد الحصبة بعد التقدم بأوراق تثبت مأمونيته

وطنا اليوم:قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، الثلاثاء، إن السماح باستيراد مطعوم الـ MR المستخدم ضد الحصبة جاء بعد التقدم بأوراق تثبت مأمونيته و”لكون المصنع المنتج مُجاز لدينا”.
لكن مهيدات قال إن المطعوم المصنع في الهند “غير مسجل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء”. وقال إن تسجيل المطعوم يتطلب “دراسة الملف الفني له … ولم نقم بدراسة هذا الملف لأنه لم يقدم لغاية الدراسة”.
وتحدث عن “تسجيل سريع” للمطعوم بمجرد التقدم بالملف الفني، وذلك لأن “خطوط الإنتاج معتمدة ومجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء”.
وأوضح أن “المطعوم مُقيَّمٌ أوليا من قبل منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن خطوط الإنتاج في المصنع الذي ينتج مطعوم الـ MR معتمدة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء


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