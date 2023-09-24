مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية “سيجري” الوطنية الأردنية/مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أهمية مؤتمر “سيجري” الوطنية الأردنية المرتقب عقده أواخر تشرين الثاني المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الكهربائي الأردني والتطور الرقمي السريع وتغير المناخ الذي يشهده العالم.

وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل)، إن المؤتمر يوفر فرصة للخبراء والمهندسين لتبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتقنية ومقدمة لأفكار ريادية تنبع منها براءات اختراع المستقبل.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر اليوم السبت، أكد الرواشدة أهمية الارتقاء بمستوى الأوراق العلمية والبحوث المقدمة للمؤتمر لإثراء أعمال المؤتمر ليشكل إضافة نوعية لقطاع الكهرباء بالمملكة.

من جهته، عرض سكرتير عام سيجري الوطنية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر المهندس عيد العساف، التحضيرات للمؤتمر والأوراق العلمية المقدمة والجوانب التنظيمية وخطة عمل المؤتمر والبرامج الزمنية الخاصة بعقد المؤتمر.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر “سيجري الإقليمي الخامس” في منطقة البحر الميت يومي 22و 23 تشرين الثاني المقبل ويصاحبه المعرض التقني لتوفير منصة لشركات الطاقة والتطور الرقمي لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول.

يذكر أن “سيجري الوطنية الأردنية” هي جمعية وطنية منبثقة عن المجلس العالمي لأنظمة الطاقة الكهربائية ذات الأولوية العالية وتتشكل الجمعية من شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الكهرباء في الأردن وبعض الشركات المحلية والدولية الرائدة والجامعات الرسمية.