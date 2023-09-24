جباكو: الشركة وصلت لـ 26 سوقًا جديدًا في تسويق المنتجات الزراعية

وطنا اليوم:أوضح مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ( جباكو) علاء الدين أبو الخير، أن الشركة وصلت إلى 26 سوقاً (هولندا، هنغاريا، رومانيا، بولندا) والنمسا وروسيا واليونان وقبرص وبريطانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا وكرواتيا وإيطاليا والتشيك وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وتركيا والدنمارك ومولدوفا وفنلندا) بالإضافة إلى الأسواق التقليدية والعمل بعقود واضحة في (السعودية) العربية والإمارات والكويت وقطر).

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة لأستهداف الاسواق الاقليمية والدولية، مبيناً أنه يجري العمل وفق خطة العمل الحالية إلى زيادة الاستهداف الى مايزيد عن 30 سوقاً جديدا للأعوام القادمة وهي أسواق استراتيجية ضخمه وتحتاج إلى التجهيز والاستعداد لتلبية عقودها، وفق متطلبات هذه الأسواق وتحتاج إلى خطة تدريجية للحصول على حصه مناسبة في هذه الاسواق مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وإندونيسيا واليابان وماليزيا .

وذكر أبو الخير أن الشركة عملت على إبرام اتفاقيات مع هذه الدول وإبرام اتفاقيات مع 100 مزارع لتنفيذ العقود المبرمة دولياً والبالغة 10 آلاف طن لهذا العام، فيما وصلت الصادرات خلال الأشهر الأولى من عمر الشركة إلى 2000 طن.

وأضاف أن الشركة تعمل على دراسة خطوط الإمداد والنقل المناسبة لتحقيق المنافسة، بالإضافة إلى شروط الجودة لدى المستورد، والتي يتم الاتفاق عليها مع المزارع المحلي، كما تعمل الشركة اليوم، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي لزيادة الصادرات الزراعية، على تزويد المصدر المحلي بالمعلومات ودراسات السوق والنقل لهذه الأسواق مما يحقق فرصاً إيجابية لزيادة الصادرات الزراعية.

وأشار أبو الخير إلى أن الشركة حصلت على عقود مضاعفة مقارنة بالأعداد الحالية، إلا أنها تحتاج إلى توفير مركز تعبئة وتصنيف وتخزين بالإضافة إلى التبريد، وهو ما ستعمل عليه لتحقيق البنية التحتية لزيادة الصادرات