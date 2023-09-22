نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدا

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن اتفاقات السلام مع الدول العربية فتحت حقبة جديدة من السلام، مشيرا إلى أن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح ما يسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا.

وأضاف نتنياهو ، خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عقد اتفاق سلام مع السعودية سيدفع العرب لعقد اتفاقات سلام، مشيراً إلى أن السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدا.

وقال ممسكاً بخرطة كُتب عليها “الشرق الأوسط الجديد” : “سنبني ممر سلام جديدا مع الدول العربية”.

وعن إيران، قالن نتنياهو إن إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية وتمارس الابتزاز، مشيراً إلى أن “إيران تنتهك الصفقة النووية ولكن لم يفرض عليها عقوبات

ورفض نتنياهو بشدة إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة -أمس الخميس- على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية، وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا من السلام الأوسع، ويجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية من دون أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

وفي الملف الإيراني، قال نتنياهو إنه طالما ذكّر بأن التهديد المشترك الذي تمثله طهران يقترب أكثر من الدول العربية وإسرائيل، وأضاف أن إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح ما وصفها بوكلائها الإرهابيين ونشر الإرهاب في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا.

وأكد أن إيران تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية واحتجاز أجانب للحصول على فدية والانخراط في الابتزاز النووي، ودعا إلى إعادة فرض العقوبات على إيران لوقف طموحاتها النووية، مشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.