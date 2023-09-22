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اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات أطلقت من القطاع

منذ ساعة واحدة
اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات أطلقت من القطاع

وطنا اليوم:قال الإعلام العبري بأن حرائق حصلت في مستوطنات غلاف قطاع غزة نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وذكر موقع “0404” العبري أن عدة حرائق نشبت في الغلاف إحداها قرب سديروت وأخرى قرب “كيسوفيم” حيث يشتبه بسقوط بالونات حارقة في المكان.
وقال شهود عيان من مستوطنات الغلاف إنهم شاهدوا إطلاق كميات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة صباح الجمعة.
فيما طالب مستوطنون من الغلاف بالرد على إطلاق البالونات على غرار السياسة التي كانت متبعة إبان فترة رئاسة نفتالي بينيت للحكومة، حيث كان يهاجم الجيش أهداف في القطاع رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

بالونات حارقة
وشرع الشباب الثائرون في غزة بإطلاق البالونات الحارقة كخطوة تصعيدية ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ورفضًا لاستمرار فرض الحصار على قطاع غزة.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة توترًا في إثر مواجهات لليوم الثاني على التوالي، مع قوات الاحتلال المتمركزة على على الشريط الفاصل مع قطاع غزة


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