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الدفاع التركية تعلن شروطها لانسحاب قواتها من سوريا

منذ ساعة واحدة
الدفاع التركية تعلن شروطها لانسحاب قواتها من سوريا

وطنا اليوم:صرح وزير الدفاع التركي يشار جولر يوم الجمعة بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة.
وقال جولر في حديث لصحيفة “ميليت” التركية: “نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير”.
وأضاف: “أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟”.
وأوضح أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه “سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور”.
ودخلت القوات المسلحة التركية إلى الأراضي السورية في 24 أغسطس 2016، حيث بدأت بتدخل عسكري مباشر معلن في سوريا يسعى إلى استهداف كل من داعش والقوات المتحالفة مع الأكراد في سوريا


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