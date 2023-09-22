خلال لقاء مع الأسد.. شي: الصين وسوريا تقيمان شراكة استراتيجية

وطنا اليوم:استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيسَ النظام السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة في مدينة هانغجو، بحسب ما أفادت وكالة “الصين الجديدة” للأنباء (شينخوا).

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي، أن الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الأسد، إن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين.

وأضاف “في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين”.

وأكد شي أنّ العلاقات بين البلدين “صمدت أمام اختبار التغيّرات الدولية” وأن “الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت”

وبدأ الأسد الذي يبحث عن أموال لإعادة إعمار بلاده، الخميس، أول زيارة رسمية للصين منذ حوالي 20 عاماً، على أمل الارتقاء في العلاقات الثنائية إلى “مستوى جديد”، وفقاً لبكين