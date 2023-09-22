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سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة

منذ ساعة واحدة
سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة

وطنا اليوم:سيفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل السبت-الأحد، إغلاقا شاملا في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة مع قطاع غزة بالتزامن مع ما يعرف بـ “عيد يوم الغفران” اليهودي، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الجمعة.
وقال افيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، “بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق شامل على … (الضفة الغربية المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد يوم الغفران”.
وسيبدأ الإغلاق، وفق ادرعي، “من منتصف ليل السبت-الأحد، حيث سيتم رفعه منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء بناء على تقييم الأوضاع”.
كما يغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة “عيد العرش” لمدة 8 أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول المقبل، بحسب وكالة الأنباء “وفا” الرسمية.
وأشار ادرعي إلى أنه “خلال فترة الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبيبة واستثنائية بعد موافقة”.


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