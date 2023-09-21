تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين

وطنا اليوم:أوقفت الهند خدمات إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الكنديين، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين،بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهند، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم إنفصالي فى كندا .

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مركز ” بي إل سي انترناشونال” الذي يدير مراكز طلبات التأشيرات الهندية في كندا، نشر مذكرة تفيد بتعليق خدمات التأشيرات لأجل غير مسمى بسبب ” أسباب فنية ” ابتداء من اليوم الخميس.

وكانت الهند قد طلبت من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أمس الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: “في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود على توخي /أقصى درجات الحذر.

وأعلنت الحكومة الكندية يوم الاثنين، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في يونيو الماضي، ما دفع نيودلهي للرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.

وشددت نيودلهي على أن لا علاقة لها بعملية القتل، مؤكدة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي “رفض كليا” التهمة عندما طرحها ترودو في وقت سابق.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في كندا بسبب “جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا”.

وحذر ترودو يوم الثلاثاء، من أن هذا الأمر “خطير للغاية وله عواقب وخيمة”، مطالبا نيودلهي بأن تتعامل مع الأمر “بمنتهى الجدية”.

وهارديب سينغ نيجار الذي قُتل في يونيو الماضي كان رئيسا لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ باسم “خاليستان”.

وترى الهند أن “حركة خاليستان” تشكل تهديدا لأمنها القومي، وصنفت نيجار على أنه إرهابي مطلوب، وأصدرت مكافأة قدرها مليون روبية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. واتهمته بقيادة منظمة متشددة محظورة والتجنيد للقيام بأنشطة إجرامية ضد الهند، وهي اتهامات نفاها أنصاره بشدة