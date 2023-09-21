بن سلمان: نقترب من التطبيع مع إسرائيل وسنسعى لامتلاك سلاح نووي إن فعلت إيران

وطنا اليوم:أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن “الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم”.

وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن “السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21″، وذلك في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية بثت اليوم الخميس.

“وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة”

وأضاف أن “وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”، مشيراً إلى أن “الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، وأنا واحد منهم”.

وتابع “نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية”، لافتاً إلى أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها.

وكشف أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة، وأن المملكة تستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%

وأعلن بن سلمان في مقابلة بُثّت مقتطفات منها الأربعاء، أنّ المملكة العربية تحقّق تقدّماً باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وقال لشبكة فوكس نيوز، “نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر” من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف بحسب مقتطفات من المقابلة بثّت في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمّة للغاية. علينا حلّها”.

وشدّد ولي العهد السعودي على أنّ “المفاوضات تجري بشكل جيّد حتى الآن”.

ونفى الأمير محمّد بن سلمان صحّة تقارير صحافية تحدّثت عن “تعليق” المحادثات مع إسرائيل.

وقال “نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط”.

وطبّعت إسرائيل حتى اليوم علاقاتها مع خمس دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وردّاً على سؤال عن احتمال حصول إيران على السلاح النووي، حذّر وليّ العهد السعودي من أنّه في حال حازت الجمهورية الإسلامية على السلاح الذري فإنّ المملكة العربية ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه.

وقال: “نحن قلقون من احتمال حصول دولة ما على سلاح نووي. هذا أمر سيء”.

وأضاف أنّ الإيرانيين “لا يحتاجون للحصول على سلاح نووي لأنّهم لا يستطيعون استخدامه”، لكن “إذا حصلوا على هذا السلاح، فيجب أن نحصل عليه نحن أيضاً”