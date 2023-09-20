مراكش آمنة.. حملة مغربية بعد الكارثة

وطنا اليوم:أطلق مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع السياحة بمراكش، المدينة التي هزها الزلزال بالمغرب، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وتحت وسم “مراكش آمنة” دعا المغاربة السياح لزيارة المدينة الحمراء، التي اشتهرت بكونها وجهة سياحية بارزة في المغرب.

واتهم بعض المغاربة وسائل إعلام فرنسية بإثارة الهلع بعد الزلزال، مما دفع البعض إلى عدم زيارة المدينة.

وتعرضت المدينة القديمة في مراكش ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب هذه المنطقة السياحية في غرب المغرب.

وتهدّم جزء من الأسوار العائدة للقرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة التي بنتها سلالة المرابطين نحو عام 1070.