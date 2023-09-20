بيان خليجي أميركي يؤكد على أهمية دور الأردن في الحفاظ على مقدسات القدس

وطنا اليوم:أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، عزمهم على توثيق العلاقات بينهم في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.

وشددوا في بيان مشترك عقب اجتماعهم في نيويورك، اليوم الأربعاء، على التزامهم بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد البيان على أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقا لحدود عام 1967.

وأكد البيان أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

كما أكد الوزراء دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

وفي الشأن السوري، شدد الوزراء على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها.

ورحبوا بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في الأول من أيار الماضي في عمان، وفي 15 آب الماضي بالقاهرة.

وشدد البيان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.