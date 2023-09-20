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ابو عاقولة: اجتماع مع مدير جمرك عمان لحل كافة مشاكل التخليص

منذ ساعة واحدة
ابو عاقولة: اجتماع مع مدير جمرك عمان لحل كافة مشاكل التخليص

 

وطنا اليوم –  شكر نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة مدير جمرك عمان عقيد جمارك المهندسة ريما النمر على الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الجمارك في جمرك عمان لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية.

وتم بحث خلال اللقاء الذي عقد اليوم في جمرك عمان حضره عدد من اعضاء مجلس ادارة النقابة واصحاب شركات التخليص بعض المعيقات التي تواجه اعمال شركات التخليص في جمرك عمان من قبل النقابة .

وبين ابو عاقولة انه تم مناقشة كافة المقترحات التي قدمت من قبل النقابة وشركات التخليص في جمرك عمان وايجاد الحلول لها .

وفي نهاية اللقاء كرم نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة عقيد جمارك المهندسة ريما النمر على الجهود الكبيرة التي تبذل في انجاز البيانات.


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