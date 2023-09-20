أبو علي يعلن أسماء الفائزين بالسحب الثالث لتطبيق فواتيري

وطنا اليوم: أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي اسماء الفائزين بجوائز السحب الثالث لتطبيق فواتيري التي اعلنت عنها الدائرة والبالغ عددها 140 جائزة مختلفة.

وتم اجراء السحب الكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية تضم ممثل عن ديوان المحاسبة. هذا وقامت الدائرة بوضع اسماء الفائزين بالجوائز على موقعها الالكتروني وعلى صفحتها على الفيس بوك.

وأعرب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن شكره لكافة الجهات الداعمة والاشخاص الذين قاموا بتقديم جوائز السحب الثالث كما قدم شكره لكافة المواطنين والاشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق فواتيري على هواتفهم الخلوية وقاموا بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك للذين قاموا بإرسال البلاغات والمعلومات عن مخالفة عدم اصدار الفواتير من الملزمين بإصدارها من الباعة ومؤدي الخدمات والمهنيين.

واوضح الدكتور حسام ابو علي ان إطلاق الدائرة لتطبيق فواتيري واستمراريته يجيء بهدف نشر ثقافة طلب الفاتورة وعدم التردد بطلبها والحصول عليها وكذلك لتحفيز الملزمين على إصدار الفاتورة لكل من يقوم بشراء سلعة او يحصل على خدمة مقابل البدل.

واكد أبو علي ان تحميل الفواتير على تطبيق فواتيري سيبقى متاحا وسيكون هناك سحوبات أخرى على الجوائز بشكل دوري للفواتير التي يتم تحميلها على التطبيق وكذلك للبلاغات والمعلومات التي يتم تقديم من خلال التطبيق عن أي حالات امتناع ومخالفة بعدم اصدار الفواتير.

ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المواطنين والمقيمين كافة الى الاستمرار بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك ارسال البلاغات حول المخالفات وحالات عدم اصدار الفاتورة ودعا المواطنين الذين لم يقوموا بتحميل تطبيق فواتيري إلى تحميله على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” أو “Fawateery”، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

وطلبت الدائرة من السادة الفائزين بجوائز السحب الثالث ضرورة التواصل مع مدير وحدة الفوترة على هاتف رقم 0796773611 لغايات التنسيق معه بخصوص استلام الجوائز في وقت لاحق لحين استكمال إجراءات ومتطلبات التسليم حسب الأصول علما بان اي فائز سيفقد حقه بالحصول على الجائزة بعد مرور 60 يوما من تاريخه.

وتم نشر أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الالكتروني علما بان باقي الجوائز قيد التدقيق. وفيما يلي رابط أسماء الفائزين

https://istd.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Media/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB.pdf