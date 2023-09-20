غضب واسع من مدونة سلوك جديدة لـ الأونروا تدعم الشذوذ

وطنا اليوم:قال نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بغزة عبد العزيز أبو سويرح إن إدارة الوكالة قررت سحب ووقف توزيع “مدونة السلوك” التي لاقت رفضًا واستهجانًا واسعًا.

وأضاف في تصريح صحفي أن “أونروا” قامت بسحب النشرة من مدراء المناطق التعليمية بعد حملة الرفض الكبير من اتحاد الموظفين ومكوّنات المجتمع المحلي.

وطالب أبو سويرح، وكالة “أونروا” بفتح تحقيقٍ في هذه القضية والوقوف على أسباب نشر هذه المدونة التي ما زالت قيد الجدل في أروقة الأمم المتحدة، وفق بوابة اللاجئين.

وقبل أيّام أصدر “مكتب الأخلاقيات” التابع لوكالة “أونروا” نشرة تثقيفيّة تحت اسم “مدونة قواعد السلوك” لتوزيعها على مؤسساتها في مناطق اللجوء الخمسة، حيث احتوت الوثيقة على عبارات وأفكار حول الشذوذ والميل الجنسي بما يخالف أعراف المجتمع وتقاليده.

وتضمنت مدونة السلوك التي عممتها وكالة “أونروا” دعوة إلى المساواة بين الجنسين بمن فيهم من يسمون “الشواذ”.

وأَبْرَقَت لجنة التنسيق مؤسسات المجتمع المدني في مخيم إربد، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى

وأعربت المؤسسات عن صدمتها من الأفكار الخطيرة التي يتم الترويج لها، دون أدنى مراعاة لـ ” قيم المجتمعات العربية وأعرافه واحكام الشريعة الإسلامية، وتشكيلها تهديدًا واضحًا وصارخًا للأمن وسلامة المجتمع”، وعليه يجب التراجع عنه وعدم نشر ما يخالف معتقادتنا.

ودعت المؤسسات للاستيقاظ مما يحاك لشباب الأمة من خلال المؤسسات الدولية الرسمية و غير الرسمية، ومحاربة تلك الأفكار من خلال الاعتراض على مضمونها وعدم الالتزام بفحواها