طرد سفير الكيان من الأمم المتحدة .. رفع لافتة أثناء إلقاء الرئيس الإيراني كلمته

وطنا اليوم:قاطع سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مخالفا البروتوكولا الدبلوماسي داخل أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأممم المتحدة المنعقدة في نيويورك، ما استدعى طرده خارج قاعة الاجتماعات.

ولوح سفير الاحتلال رافعا صورة خلال خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ما أدى إلى إخراجه من القاعة من قبل حراس الأمن.

مهسا أميني

وأوقف إردان لبضعة دقائق خارج القاعة قبل أن يتم إخراجه من المكان، وفق وسائل إعلامية، عقب رفعه صورة مهسا أميني، السجينة الإيرانية التي توفيت في أحد مراكز التوقيف الإيرانية، وكتب عليها “نساء إيران يستحقن الحرية الآن”.

واقترب أرادن من المنصة التي كان رئيسي يتحدث من خلالها.

وسارع عناصر الأمن المكلفين بحماية القاعة، إلى محاصرة إردان، وقامت شرطة بالإطباق على ذراعه بالقوة، وإخراجه من المكان.

يبدو أن إرادن تناسى أن آله حرب كيانه تقتل يوميا الفلسطينيين وتحتل أرضهم ، مدعيا أنه كيانه يدافع عن الحريات ، بحسب ما وصف النشطاء