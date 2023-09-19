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مصرع 25 شخصًا وإصابة 34 آخرين بحادث سقوط حافلة في البيرو

منذ 25 ثانية
مصرع 25 شخصًا وإصابة 34 آخرين بحادث سقوط حافلة في البيرو

وطنا اليوم:أعلنت السلطات في البيرو مساء الإثنين، عن واقعة مأساوية حيث تعرّضت حافلة ركّاب لحادث سقوط في وادٍ بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البلاد، مما أسفر عن مصرع 25 شخصًا على الأقل وإصابة 34 آخرين.
أفادت وزارة الدفاع في البيرو، بأن منبين القتلى طفلين على الأقل، مشرة إلى أن الحادث وقع ليلة الأحد-الإثنين عندما خرجت حافلة ركّاب تقل أكثر من 50 شخصًا من هوانتا في منطقة أياكوتشو متجهة إلى هوانكايو في منطقة خونين.
وفيما يتعلق بأسباب الحادث، أوضحت أن الحافلة خرجت عن الطريق وانزلقت إلى وادٍ بالقرب من نهر.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو الحافلة المدمّرة ملقاة على جانبها والحطام المتناثر بجانبها وأغراض شخصية مبعثرة في المكان


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