مخاوف السياح العرب من زيارة تركيا وتزايد الاعمال العنصرية

وطنا اليوم – تركت حادثة الاعتداءِ العنصريّ على السائحِ الكويتيِّ في طربزون بتركيا، أثرًا كبيرًا لدى العرب المقيمين فيها وفي العالم العربيّ، نتيجةً لتصاعد وتيرة عنصريّة بعض المتطرفين الأتراك، ضدَّ العَرَب، حيثُ أنّه في الآونة الأخيرة شهدت تركيا حوادث عنصريّةً مشابهةً تجاه السّياح العرب بشكلٍ متصاعد، والذينَ بلغ عددهم، حسب مركز الإحصاء التركيّ (رسمي)، في عام 2022، مليونًا و220 ألفًا و639 سائحًا، وهو رقمٌ هائل، يرفد الاقتصادَ التركيّ (الذي يعاني من ارتفاع نسب التّضخم) بملايين الدولارات.. لكنّه عددٌ مرشّح للنزول والتناقص.. وسط تزايد المخاوف من نموّ النزعات العنصريّة، وتراجُع الأمن في تركيا، وهو ما عبّر عنه مدوّنون عرب كُثر منذُ الحادث الذي وقع الأحد. وفي التفاصيل، كانت قالت السلطات التركية إنّها أوقفت مواطنًا تركيًا اعتدى بالضرب على سائح كويتي في مدينة طرابزون على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، وقالت إنها بدأت تحقيقًا في الحادث. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، الأحد، بمشاهد لتجمهر كبير، لعشرات الأشخاص في ميدان طرابزون، بسبب وجود مشادات بين شخصين، ليتبيّن أنّ أحدَ طرفي المشكلة سائحان، أحدهما من الكويت، وبعد إبعاد السائح الكويتي مسافة عن مكان المشاجرة، أقدم شخص ليس طرفًا في المشكلة، على مهاجمة السائح بشكل مفاجئ، وأدخله في حالة إغماء مباشر، وسقط على رأسه دون حراك، الأمر الذي أثار فوضى في المكان وصراخًا من قبل عائلته، وجرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. أول تصريح للسائح الكويتيّ وروى السائح الكويتي، محمد الرزيق في مداخلة هاتفية مع قناة “أي تي في كويت”، تفاصيل ما جرى، حيثُ ثال: “حجزت مع أسرتي المكونة من 8 أشخاص رحلة للسياحة في الشمال التركي، وذهبت إلى محل حلويات في ميدان طرابزون وقمت بطلب شاي وبعض الحلويات التركية”.