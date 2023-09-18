حقيقة الرسالة الصوتية التي يتم تداولها

وطنا اليوم – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي اثار تساؤلات عديدة حول حقيقتها، الرسالة الصوتية كانت تشير الى تحرك اليات وقطع لخطوط الهاتف والاتصالات نتيجة زلزال متوقع في السلط والبحر الميت يمتد الى مناطق في عمان وحتى الكرك .

الرسالة الصوتية واضحة جدا انها مرتبطة بمجريات التمرين الذي يجريه المركز الوطني للامن وادارة الامات الذي بدوره اكد على عدم تداول اي اشاعات او تسجيلات غير حقيقية وما يتم تداوله هو بالواقع احد مجرى الحوادث في تمرين درب الامان 3 .

ويأتي التمرين وفق ما ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.