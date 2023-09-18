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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، الإصدار التاسع عشر لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، بحجم 100 مليون دينار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين الثامن عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، في حين يكون تاريخ التسوية في التاسع عشر من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2028


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