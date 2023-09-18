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كيفية احتساب تكلفة المياه وفق التعرفة الجديدة .. رابط

منذ ساعتين
كيفية احتساب تكلفة المياه وفق التعرفة الجديدة .. رابط

وطنا اليوم:أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/12/2023.
وتهدف الحاسبة الإلكترونية التسهيل على جميع المشتركين معرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح.
احسب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط التالي: https://watercalc.gov.jo/


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