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قائد فريق الإنقاذ الأردني من ليبيا: عمل متواصل لتنفيذ التوجيهات الملكية في مساعدة الأشقاء  

منذ 11 ثانية
قائد فريق الإنقاذ الأردني من ليبيا: عمل متواصل لتنفيذ التوجيهات الملكية في مساعدة الأشقاء  

وطنا اليوم: أكد قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العقيد انس العبادي أنه ولليوم الرابع على التوالي يواصل الفريق عملياته في أكثر القواطع تضرراً في مدينة درنة، في ليبيا الشقيقة.

 

وقال العبادي في حديثه لإذاعة الأمن العام: نعمل بشكل متواصل ومنذ وصولنا إلى ليبيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مساعدة الأشقاء في ليبيا، مضيفاً أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة على تواصل يومي لمتابعة عمل الفريق والاطمئنان عليهم.

 

وأوضح أن الفريق وصل إلى مطار بنغازي يوم الخميس ثم توجه إلى مدينة درنة وهناك بدء واجباته العملياتية والإنسانية فورا وبعد التنسيق مع السلطات الرسمية، مشيراً إلى أن الفريق الأردني يضم 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

 

وأضاف أن الفريق يعمل في أحد أكثر القطاعات تضرراً في مديينة درنة رفقة فريق إيطالي، وباستخدام المعدات التقنية المتطورة وباستخدام وحدة الكلاب المدربة المرافقة للفريق، لافتاً إلى إنجاز العديد من المهام في استخراج الضحايا من تحت الركام، وأن جهود الفريق متواصلة على مدار الساعة كون المنطقة بحاجة إلى استمرار العمل فيها لتقديم يد العون والمساعدة.

 

وأكد العقيد العبادي أن جميع العاملين في الفريق الأردني بصحة جيدة.

 

يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي حاصل على التصنيف الدولي الثقيل وهو مصنف من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وشارك سابقاً في أعمال الإغاثة الدولية في دول مثل باكستان وإيران وتركيا .

 

 


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