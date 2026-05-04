5 ساعات ago
الاثنين .. انخفاض ملموس على الحرارة وأجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة

وطنا اليوم:

وطنا اليوم:تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس بارداً نسبياً وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات خفيفة الى متوسطة الشدة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، داعيةً الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.
وبحسب التقرير يبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً مشمسا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19- 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17- 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8 ، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7 ، وفي مناطق البادية 24- 11 ، وفي مناطق السهول 20- 10 ، وفي الأغوار الشمالية 27- 13، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 15، وفي البحر الميت 28 – 14، وفي خليج العقبة 29 – 15 درجة مئوية.


