الفريق الاردني يتمكن من انقاذ حياة عائلة ليبية من تحت الانقاض

وطنا اليوم:تمكن فريق الانقاذ الدولي الاردني والفريق الايطالي من انقاذ حياة عائلة كاملة من تحت الانقاض بعد كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية.

ونقلت مواقع ليبية فرحة المتواجدين في درنة بعد إشارات حياة بواسطة الاجهزة المتطورة لناجين ليتم البحث والعثور على عائلة كاملة وانقاذهم.

وكان فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني التابع مديرية الأمن العام وصل مدينة درنة الليبية الجمعة وباشر على الفور بمساعدة الأشقاء الليبين المتضررين جراء السيول والفيضانات.

ونشرت مديرية الأمن العام اليوم الاحد منشوراً عبر صفحتها على الفيسبوك جاء فيه:

هكذا تعلمنا في مدرسة الهاشميين: خطانا بالخير نمشيها فإن تعب الأنام ما تعبت خطاوينا.

فريق الانقاذ الدولي الاردني: نخوتنا تسابق الأقدام… ودم العروبة ينبض في القلوب، يداً بيد وجهداً من بعد جهد بلا توقف لمساعدة الأشقاء الليبين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة.

دعاؤنا بالرحمة لمن توفاه الله والخير كل الخير للناجين بإذنه تعالى