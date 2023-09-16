إجراء رقمنة 960 خدمة حكومية بنسبة 40%

وطنا اليوم: بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 960 خدمة، بنسبة 40 بالمئة وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن هناك العديد من الإنجازات ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة التي تحققت حتى الآن، منها إطلاق 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية، وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية الداخلية لدى العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأضافت الوزارة في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنه انشئ السجل الوطني الموحد للخدمات ليكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بها، وأيضا تدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على استخدام السجل لتمكينهم من المراجعة الدورية لبطاقات الخدمة وتحديثها بشكل دوري عبر النظام.

وجرى التعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لاستخدام النظام وإدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو المكانية للمساعدة على تقييم مدى كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، وكذلك نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل وعددها 2600 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني سند، ولتكون البيانات الخاصة بالخدمات متاحة لجميع المواطنين.

وتابعت الوزارة أنه جرى”تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد” ليكون نظاما مركزيا داخل معظم المؤسسات والدوائر الحكومية يتضمن إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون.

وشكلت الوزارة ، لجنة شراء تولت تحديد نطاق العمل والبحث عن الشركات العالمية ذات الخبرة والكفاءة بتطوير أنظمة (اي.ار.بي)، وإعداد وثائق عطاء تطوير وتفعيل نظام إدارة الموارد الحكومية واعتماده وتحديد الشركات ذات الخبرة لاستدراج عروضها الفنية والمالية.

وبينت أنه جرى إنشاء وتشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – فرع المقابلين لتوفير خدمات متكاملة ذات أولوية للمواطنين خارج أوقات الدوام الرسمية، ويشمل المركز حاليا 21 مؤسسة حكومية تقدم 101 خدمة.

كما تم إنشاء الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية رسميا في مطار الملكة علياء الدولي والذي يعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام الاسبوع، ويشمل حاليا 46 خدمة لحوالي 15 مؤسسة حكومية.

وأشارت إلى أن العمل جار على تجهيز الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية – في إربد، وتجهيز فروع أخرى في العقبة، ومعان، جرش، والطفيلة، وتحديد نطاق عمل مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة، وتفعيل نظام حجز المواعيد لدى مراكز الخدمة عبر تطبيق سند (كخيار للمواطن) والذي يمنحه الأولوية في الحصول على الخدمة داخل المركز.

وأوضحت الوزارة أنها أعادت تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي يجري من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي لـحوالي 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية، مركز الاتصال الوطني) للاستفسارات، والشكاوي، والاقتراحات، والثناء، والإبلاغ عن المخالفات.

كما وفرت العديد من الخدمات عبر تطبيق سند، شملت ” 150 خدمة إجرائية، خدمة المستندات الرقمية، خدمة التوقيع الرقمي، خدمة الدفع الإلكتروني، وحوالي 350 خدمة استعلامية وخدمات معلومات السجلات الشخصية”، وتفعيل استخدام الوثائق الإلكترونية الرقمية المشفرة والمحمية برمز (كيو ار كود) الصادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل إلكتروني مع توفر إمكانية التحقق من موثوقيتها عبر تطبيق سند، وتفعيل التوقيع الرقمي للمستندات والوثائق من خلال تطبيق سند، والانتهاء من توفير تسجيل وتفعيل غير الأردني على تطبيق سند، وبلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند نحو 500 ألف هوية رقمية.

واوضحت الوزارة أنه تم تطوير الأنظمة الداخلية لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ( الأنظمة البنكية والعمليات الداخلية لصندوق توفير البريد، النظام الإلكتروني لإدارة محطات المعرفة، نظام تراسل2، تفعيل نظام التفتيش الموحد في 8 مؤسسات حكومية، النظام الداخلي لوزارة التنمية الاجتماعية، النظام الداخلي لدائرة الأراضي والمساحة، صيانة نظام ميزان/ وزارة العدل)خلال عام 2023.

كما انتهى ربط العديد من المواقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية على شبكة الالياف الضوئية وعددها (1039 في محافظات الجنوب، و1032 في محافظات الشمال، و357 في محافظة العاصمة)، وتحديث معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية واطلاق 6 مواقع إلكترونية وفق المعايير المحدثة، وجار العمل على تطوير 8 مواقع إلكترونية أخرى، والانتهاء من تطوير منصة وتطبيق هاتف للمقصورة الرئاسية المعنية بسفر واستقبال الشخصيات المهمة، وتحديث منظومة الربط البيني الحكومي، وتحديث المرحلة الأولى للشبكات الداخلية للمؤسسات الحكومية، والانتهاء من تطبيق نظام مراقبة مركز عمليات الحكومة الإلكترونية.