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محكمة في واشنطن تضع السفير الأمريكي ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة 3 سنوات

منذ ساعة واحدة
محكمة في واشنطن تضع السفير الأمريكي ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة 3 سنوات

وطنا اليوم: قضت محكمة في واشنطن، مساء أمس، بوضع السفير الأمريكي السابق لدى باكستان والإمارات ريتشارد أولسون تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فدرالية.

و بحسب صحيفة واشنطن بوست ، فرضت المحكمة على أولسون البالغ 63 عاماً غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.

وأولسون الذي سبق أن تولّى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، أقرّ بالذنب في حزيران من العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

وبحسب مكتب المدّعي العام، تلقّى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ”الشخص 1″، ومن بين هذه الخدمات والمنافع مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تمّ تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.


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