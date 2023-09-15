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النجداوي يرد على حديث لبعض مزارعي الزيتون في عجلون ويوضح اليات الرقابة على معاصر الزيتون

منذ ساعة واحدة
النجداوي يرد على حديث لبعض مزارعي الزيتون في عجلون ويوضح اليات الرقابة على معاصر الزيتون

وطنا اليوم – خاص –  تعقيبا على ماورد على من تصريحات  على لسان مزارعي عجلون بطلبهم تكثيف الرقابه على معاصر الزيتون، اكد نقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي  في حديث خاص لوطنا اليوم  بان المعاصر تخضع لشروط ورقابه وتحصل على شهادة كفاءة خطوط من لجنه مشتركه من الوزارات المعنيه الزراعه والبيئه والاداره المحليه والصحه والمياه ودائرة الغذاء والدواء ومندوب من المحافظه بالاضافه الى مندوب فني من النقابه تقوم بالكشف على المعصره قبل السماح لها ببدء العمل وتحديد موعد التشغيل.

واضاف النجداوي انه يتم الكشف الاسبوعي على كافة المعاصر في جميع محافظات المملكه. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى اكد النجداوي ان الرقم الذي تم الاشارة اليه من قبل بعض المزارعين  لانتاج محافظة عجلون من الزيت المنتج والمقدر ٢٨ الف طن هذا رقم مغلوط وغير صحيح.

واكد النجداوي على  ان النقابة ستستمر بعملها بمراقبة قطاع انتاج زيت الزيتون ولن تسمح بمحاولات كسر الثقة بهذا المنتج الوطني  وستستمر النقابة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لمنع التعدي وطرح زيت مغشوش او غير مطابق للمواصفات العالمية التي تبقي هذا المنتج الوطني رائدا على مستوى العالم وخصوصا بعد ان ضبطت الجهات الامنيه كميات من الزيت المغشوش امس والرجل الاول القائم والمسؤول عن هذه العمليات التي تضر بمصلحة المواطن مستهلكًا ومزارعا.

وختم النجداوي حديثه بان انتاج الاردن المتوقع حسب وزارة الزراعه والنقابه لهذا العام من 30-33 الف طن وثقل الزيتون المتوقع سيكون في محافظتي اربد والمفرق.


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