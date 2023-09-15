بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ احتجاز السفير الفرنسي في نيامي

منذ ثانيتين
ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ احتجاز السفير الفرنسي في نيامي

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر “يحتجزه” العسكريون الحاكمون، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن “حصص غذائية عسكرية”.
وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا “في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا”، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو “يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية”.

احتجاز مسؤول فرنسي
ويوم الثلاثاء، كشفت باريس أن مسؤولا فرنسيا احتجز في النيجر الجمعة الماضي، وطلبت “الإفراج الفوري” عنه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ستيفان جوليان الذي أوقف هو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة، وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية في سبتمبر/أيلول، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.
وأضافت الوزارة أن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.

إلغاء الاتفاقيات العسكرية
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم، حيث طالب المجلس العسكري السفير الفرنسي سيلفان إيت، بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة “لوموند” بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.

1500 جندي في النيجر
ويوجد حاليا قرابة 1500 جندي فرنسي بالنيجر، معظمهم في القاعدة الجوية “بي إيه بي” الواقعة قرب مطار العاصمة نيامي، إلى جانب قاعدتي ولام وأيورو في ما تسمى “المنطقة الحدودية الثلاثية” بين النيجر وبوركينا فاسو.
وبعد الانقلاب في النيجر لوّحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

الربيعة: تطوير خدمات الحجاج وإتاحة فرص لأكبر عدد من الأردنيين والفلسطينيين لأداء المناسك

20:20

إيران تعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج

20:07

ناجون يروون أهوال الكارثة التي هزت درنة : السيارات إنقلبت فوق المباني

19:50

مجموعة بنك ABC تقدم مليوني دولار أمريكي دعماً لجهود الإغاثة في ليبيا

19:38

تقرير: عدد الجياع في العالم يفوق ما كان عليه في 2015

19:33

208 آلاف زائر لتلفريك عجلون منذ 3 أشهر

19:20

بمشاركة أردنية.. اختتام فعاليات النجم الساطع 2023 في مصر

19:13

مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

19:08

مصدر يوضح حقيقة عودة تطبيق تيكتوك في الأردن

19:01

فريق اردني مكون من 88 عنصر إنقاذ و 5 اطباء يبدؤون مهمتهم في درنة الليبية

17:54

هذا مافعله الطيارون العراقيون في 1967

17:22

الشاعر محمد الشروش “صورُ الوجع والقلق والرؤية”

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة