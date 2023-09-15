بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج

منذ 34 ثانية
إيران تعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج

وطنا اليوم:أعلن نائب قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي عن احتجاز سفينتين أجنبيتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج.
وأوضح الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي تفاصيل توقيف السفينتين الأجنبيتين اللتين تحملان وقودا مهربا، فقال “إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ترصد بيقظة ودقة جميع التحركات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية الآتية من خارج الإقليم، وتبادر الى تنفيذ مهمتها باقتدار”.
وأكد الأدميرال الإيراني احتجاز الحرس الثوري ناقلتي النفط اللتين تحملان الوقود المهرب، إحداهما تحت علم بنما والأخرى تحت علم تنزانيا، وتتخذان الاسمين التجاريين “ستيفن” و”كرون”.
وأضاف: “خلال اليومين الماضيين، وبعد الرصد الاستخباراتي، وبأمر قضائي، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية الحرس الثوري في ميناء ماهشهر وشمال الخليج، باحتجاز سفينتين كانتا تبادران بصورة منظمة إلى تهريب وقود إيراني في الخليج”.
وأردف الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي: “مقاتلو المنطقة البحرية الثالثة التابعة للحرس الثوري، وفي ظل السيطرة واليقظة والسلوك المهني والتحذير الحازم لجميع القوى الأجنبية الحاضرة في المنطقة، قاموا بتوقيف السفينتين المخالفتين باقتدار، واقتيادهما الى ميناء ماهشهر وقاعدة أروند، وتم تسليم ملاحيهما البالغ عددهم 37 شخصا للسلطات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

ناجون يروون أهوال الكارثة التي هزت درنة : السيارات إنقلبت فوق المباني

19:50

مجموعة بنك ABC تقدم مليوني دولار أمريكي دعماً لجهود الإغاثة في ليبيا

19:38

تقرير: عدد الجياع في العالم يفوق ما كان عليه في 2015

19:33

208 آلاف زائر لتلفريك عجلون منذ 3 أشهر

19:20

بمشاركة أردنية.. اختتام فعاليات النجم الساطع 2023 في مصر

19:13

مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

19:08

مصدر يوضح حقيقة عودة تطبيق تيكتوك في الأردن

19:01

فريق اردني مكون من 88 عنصر إنقاذ و 5 اطباء يبدؤون مهمتهم في درنة الليبية

17:54

هذا مافعله الطيارون العراقيون في 1967

17:22

الشاعر محمد الشروش “صورُ الوجع والقلق والرؤية”

16:12

زغم رصاص البعث ..أكبر تظاهرة ضد الأسد في تاريخ السويداء

16:04

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة