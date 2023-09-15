بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عطاء حكومي لصيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة بمعان

منذ 3 ساعات
عطاء حكومي لصيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة بمعان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء صيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان.
ودعت الوزارة، من “يرغب الاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة طرق أو خامسة أبنية أو خامسة صيانة” إلى “مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (50) ديناراً غير مستردة”.
وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في الأول من تشرين الأول المقبل.
واشترطت الوزارة إحضار وثائق عند الشراء، تتضمن “صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:54

هذا مافعله الطيارون العراقيون في 1967

17:22

الشاعر محمد الشروش “صورُ الوجع والقلق والرؤية”

16:12

زغم رصاص البعث ..أكبر تظاهرة ضد الأسد في تاريخ السويداء

16:04

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

15:28

النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تتقدم بالشكر لوزير الزراعة ومدير الامن العام

15:21

التنافس والمستقبل (٢) الجامعات العامه و الخاصه

15:18

الغذاء والدواء تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

15:15

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

15:04

الاستراتيجية الوطنية : الأردن الأكثر تضررا إذا لم تُنفذ اتفاقيات حقوق المياه

14:54

الصربوط .. معلم يشهد على عمق تاريخ الكرك

14:07

1.376 مليون سائح عربي قدموا للأردن في النصف الأول من العام

13:53

نجمة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها في ليبيا

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة