الغذاء والدواء تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

وطنا اليوم:شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ونخبة من كوادر المؤسسة بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر ” الصيدلة في المئوية الثانية :رؤية مستقبلية” والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان/ دولة فيصل الفايز وبحضور العين يوسف القسوس وبمشاركة عربية ودولية من خلال إستقطاب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية.

واشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة /رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الصحي، وللنهوض بكافة جوانبه وتطويره، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودته وكفاءتها و التشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير كافة أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية، وتحسين مخرجاتها،

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاد الدكتور نزار محمود مهيدات خلال العرض الذي قدمه أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت إنطلاقا من رؤية التحديث الإقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد وأن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيزجودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الإبتكار والتطوير التكنولوجي.

كما أشار مهيدات إلى دورالمؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي لها أثرعلى دعم الإقتصاد الوطني من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا والتعديل المستمرعلى اسس التسعير ومراجعة أسعارالادوية المحلية ،إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها والتي تاتي إنسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية إضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيزالبحث الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة إضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل.

وشاركت نخبة من كوادر المؤسسة في مديرية الدواء بعدد من المحاضرات والاوراق البحثية التي أنسجمت مع محاور وأهداف المؤتمر.

ويتضمن المؤتمر الصيدلاني الأردني معرضا لأكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات والشركات العاملة في القطاع الحكومي والخاص،