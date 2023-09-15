بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الغذاء والدواء تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

منذ 3 ساعات
الغذاء والدواء تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

وطنا اليوم:شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ونخبة من كوادر المؤسسة بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر ” الصيدلة في المئوية الثانية :رؤية مستقبلية” والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان/ دولة فيصل الفايز وبحضور العين يوسف القسوس وبمشاركة عربية ودولية من خلال إستقطاب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية.

واشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة /رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الصحي، وللنهوض بكافة جوانبه وتطويره، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودته وكفاءتها و التشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير كافة أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية، وتحسين مخرجاتها،
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاد الدكتور نزار محمود مهيدات خلال العرض الذي قدمه أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت إنطلاقا من رؤية التحديث الإقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد وأن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيزجودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الإبتكار والتطوير التكنولوجي.
كما أشار مهيدات إلى دورالمؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي لها أثرعلى دعم الإقتصاد الوطني من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا والتعديل المستمرعلى اسس التسعير ومراجعة أسعارالادوية المحلية ،إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها والتي تاتي إنسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية إضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيزالبحث الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة إضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل.
وشاركت نخبة من كوادر المؤسسة في مديرية الدواء بعدد من المحاضرات والاوراق البحثية التي أنسجمت مع محاور وأهداف المؤتمر.
ويتضمن المؤتمر الصيدلاني الأردني معرضا لأكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات والشركات العاملة في القطاع الحكومي والخاص،


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:54

هذا مافعله الطيارون العراقيون في 1967

17:22

الشاعر محمد الشروش “صورُ الوجع والقلق والرؤية”

16:12

زغم رصاص البعث ..أكبر تظاهرة ضد الأسد في تاريخ السويداء

16:04

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

15:39

عطاء حكومي لصيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة بمعان

15:28

النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تتقدم بالشكر لوزير الزراعة ومدير الامن العام

15:21

التنافس والمستقبل (٢) الجامعات العامه و الخاصه

15:15

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

15:04

الاستراتيجية الوطنية : الأردن الأكثر تضررا إذا لم تُنفذ اتفاقيات حقوق المياه

14:54

الصربوط .. معلم يشهد على عمق تاريخ الكرك

14:07

1.376 مليون سائح عربي قدموا للأردن في النصف الأول من العام

13:53

نجمة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها في ليبيا

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة