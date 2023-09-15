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نجمة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها في ليبيا

منذ 3 ثواني
نجمة سورية تعلن اختفاء أفراد من عائلتها في ليبيا

وطنا اليوم:أعلنت الممثلة السورية مها المصري عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما في ليبيا بعد إعصار “دانيال” المدمر.
وناشدت المصري عبر حسابها في “فيسبوك” من يعلم عنهم شيئا أن يطمئنها، مرفقة منشورها بصورة ابن شقيقتها وعائلته.
كما ذكرت اسمه الكامل ومحل سكنه حتى تسهل عملية البحث عنه، وكتبت: “ابن أختي وزوجته وأولادهما مفقودين في ليبيا، سكان مدينة قديمة في درنة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة، من يعلم عنهم شيئا فليُخبرنا. اسمه فتح الله منصف بن طاهر، يا رب يرجعوا بخير وسلامة”.
يذكر أن السلطات الليبية منعت الجمعة، المدنيين من دخول مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل.


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