اجتماعي وسياسي وتنموي.. “إرادة” يكشف عن مبادئه في العمل الحزبي

وطنا اليوم: يحمل حزب إرادة الخطط لعمل حزبي ومؤسسي وبرامجي، يسير بالمواطنين إلى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

ويؤكد حزب إرادة تمسكه بالثوابت الاجتماعية للوطن والمواطن والملك والجيش، وذلك بالاختيار القائم على الديموقراطية الاجتماعية، وهو ما يعكسه مبادئ الحزب.

ويوضح أن المساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ومصادر الحريات في مقدمة أولويات الحزب.

كما أن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوفر الحرية للأفراد لوسائل الإنتاج والشركات، مع تقنينها بضوابط حكومية، تحقق المنافسة العادلة، وأن الطريق الثالث هو الطريق لإنتاج الطبقة الوسطى، وتقليل التفاوت الطبقي، اقتصاديا واجتماعيا.

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وأكد أن تعزيز استقلال القضاء وتحصين المال العام، وحوكمة مؤسسات الدولة هو الهاجس الأساسي للحزب.

وشدد الحزب أن الإعلام المهني الحر، الذي يدعم الإبداع وتنمية الفكر في المجتمع من أهم أولوياته، منوها أن الاستدامة والمسؤولية تجاه الأجيال في المحافظة على البيئة، لحياة أفضل من أهم خطط الحزب.

وأشار إلى أن الأردن جزء من العمق العربي الاستراتيجي، واستقرار هذا العمق من أولوياته القصوى، كما أن القضية الفلسطينية من أهم أولوياته، مؤكدا تضامته مع الشعب الفلسطيني لتغيير مصيره بالكامل.

من أجل تحويل مبادئ الحزب لبرامج عمل يمكن تنفيذها، يبحث حزب إرادة عن شركاء لا أعضاء.