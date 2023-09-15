بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

اجتماعي وسياسي وتنموي.. “إرادة” يكشف عن مبادئه في العمل الحزبي

منذ 14 دقيقة
اجتماعي وسياسي وتنموي.. “إرادة” يكشف عن مبادئه في العمل الحزبي

وطنا اليوم: يحمل حزب إرادة الخطط لعمل حزبي ومؤسسي وبرامجي، يسير بالمواطنين إلى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

 

ويؤكد حزب إرادة تمسكه بالثوابت الاجتماعية للوطن والمواطن والملك والجيش، وذلك بالاختيار القائم على الديموقراطية الاجتماعية، وهو ما يعكسه مبادئ الحزب.

 

ويوضح أن المساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ومصادر الحريات في مقدمة أولويات الحزب.

 

كما أن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوفر الحرية للأفراد لوسائل الإنتاج والشركات، مع تقنينها بضوابط حكومية، تحقق المنافسة العادلة، وأن الطريق الثالث هو الطريق لإنتاج الطبقة الوسطى، وتقليل التفاوت الطبقي، اقتصاديا واجتماعيا.

https://fb.watch/n1FXPwfahg/?mibextid=2Rb1fB

وأكد أن تعزيز استقلال القضاء وتحصين المال العام، وحوكمة مؤسسات الدولة هو الهاجس الأساسي للحزب.

 

وشدد الحزب أن الإعلام المهني الحر، الذي يدعم الإبداع وتنمية الفكر في المجتمع من أهم أولوياته، منوها أن الاستدامة والمسؤولية تجاه الأجيال في المحافظة على البيئة، لحياة أفضل من أهم خطط الحزب.

 

وأشار إلى أن الأردن جزء من العمق العربي الاستراتيجي، واستقرار هذا العمق من أولوياته القصوى، كما أن القضية الفلسطينية من أهم أولوياته، مؤكدا تضامته مع الشعب الفلسطيني لتغيير مصيره بالكامل.

 

من أجل تحويل مبادئ الحزب لبرامج عمل يمكن تنفيذها، يبحث حزب إرادة عن شركاء لا أعضاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:23

استطلاع : الفلسطينيون يريدون التخلي عن اتفاق أوسلو

10:09

وفيات الجمعة 15-9-2023

10:03

وزير بريطاني: الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة

09:58

وكأنها كارثة هوليوودية .. دمار هائل في درنة واتجاه للإخلاء الكامل

09:42

جدل واسع بعد إلغاء الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت

09:35

المغرب يعلن برنامجا لإعادة الإيواء ومساعدات مالية بعد الزلزال المدمر

09:26

مجلس البناء يقر مسودة كودات جديدة لمواجهة التغير المناخي

09:18

يونيسف: العاصفة دانيال دمرت مجتمعات بأكملها في ليبيا

07:33

تتسول على اشارة عبدون وعند مراقبتها تبين ان والدها يتابعها من بكب

07:29

وزارة الامن الداخلي تكشف عن اكبر تهديد تواجهه امريكيا داخليا

07:27

الكويت .. طلاب يتقدمون بدعوة قضائية ضد وزير التربية لهذا السبب

23:25

ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة إلى 11300 قتيل

وفيات
وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة