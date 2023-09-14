وزارة الزراعة تتقدم بالشكر من محافظ جرش والأجهزة الامنية

وطنا اليوم – تقدمت وزارة الزراعة ممثلة بمعالي المهندس خالد الحنيفات بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ جرش والأجهزة الأمنية على الجهود الطيبة والمباركة التي بذلوها في خدمة الوطن، حيث أثمرت الجهود في القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة. وكان هناك تنسيق وترتيبات بهذا الخصوص من الوزير والحاكم الاداري والأجهزة الأمنية، وتبين من التحقيقات الأولية أن صاحب هذه الإعلانات المضللة لديه أكثر من صفحة على الفيسبوك لغرض بيع زيت زيتون مغشوش. .

وهنا تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين الكرام إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون وأن يكون الشراء من مصادر موثوقة (مزارع معروفة، معاصر زيتون، المهرجان الوطني للزيتون، الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام (لأصحاب ومنتجي معصرة الزيتون الأردنيين والمتاجر والمعارض المرخصة لبيع زيت الزيتون) والابتعاد وعدم الشراء من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات الفيسبوك، حيث تقدم هذه الإعلانات أسعاراً غير حقيقية وغالباً ما تكون أقل من تكلفة تنكة زيت الزيتون، ومع كل تنكة زيت هناك مجموعة من الهدايا المختلفة، ووزارة الزراعة تؤكد أن أسعار الزيت للموسم الحالي 2023/2024 تقارب أسعار الموسم السابق (80 – 95) ديناراً، بحسب على العرض والطلب ونوعية الزيت.

كما ستعلن وزارة الزراعة الأسبوع المقبل عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لزيت الزيتون، والتي تنفذها الوزارة سنويا بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.