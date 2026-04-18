الفتاة المرحة… حين يتحول يوم العلم إلى ساحة نفاق ديموقراطي وحقوق انسان!

بقلم يحيى صوالحة

لا يجوز أن يُختزل فعل الاستهزاء بيوم العلم إلى أصول شرق أو غرب أردنية؛ فهذا التبسيط الساذج يكشف جهلاً فاضحاً بطبيعة الأردن وتاريخه.

فالقضية أعمق بكثير، إذ إن جذورها تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، حين انخرط الأردنيون – شرقيين وغربيين – في تيارات وأحزاب عابرة للحدود: من اليسار والقوميين والشيوعيين، مروراً بالمنظمات الفلسطينية والإخوان المسلمين، وصولاً إلى المتأيرنين والحمساويين. هذه الانتماءات لم تقتصر على فئة بعينها، بل جمعت الأردنيين على اختلاف أصولهم في مشروع سياسي لا يرى الأردن إلا ساحة صراع أو ورقة ضغط.

المثير للغضب أن معظم المدافعين عن هذه الفتاة “الرايقة” لا ينتمون الى فئه المدافعين عن حقوق الانسان بل ينتمون إلى تلك التنظيمات أو متعاطفين معها وهي التي اعتادت تخوين الأردن واتهامه بما ليس فيه.

هؤلاء أنفسهم يرفعون رايات أنظمة كإيران وحزب الله وحماس ونظام الأسد، وهي أنظمة اشتهرت ببطشها بمواطنيها وقتلهم في الشوارع أو عبر محاكم صورية لأسباب أتفه بكثير من الاستهزاء بمناسبة وطنية. فليتخيل المرء مصير فتاة في تلك الدول لو ارتكبت الفعل ذاته، وما الذي سيحل بأهلها وجيرانها وأقاربها وحتى أصدقائها! المفارقة أن من يصفقون لهذه الأنظمة القمعية هم أنفسهم من يذرفون دموع الدفاع عن فتاة استهزأت برمز وطني في الأردن.

المستفز حقاً هو هذا الدفاع الأعمى، الذي يكشف عن نفاقٍ صارخ وكذبٍ متواصل ومواربةٍ لا تنتهي. إنهم يريدون للأردن أن يقتدي بأنظمة القمع والبطش، ثم يتباكون على حرية فتاة لم تحترم رمزاً وطنياً.

باختصار: النفاق والتقية والكذب هما القاسم المشترك بين هؤلاء، مهما تلونت شعاراتهم أو تبدلت انتماءاتهم.

وأخيرا ,, طز عليكم جميعا فهذا الأردن لا يعرف عنه أن بطش بمواطنيه فهناك قوانين تحكم الجميع.

ملاحظة: لا داعي لجرّ قضايا الفساد إلى هذا النقاش؛ فأنتم لستم حريصين على الأردن ولا على مصالح الأردنيين بقدر حرصكم على الأنظمة والأيديولوجيات التي تمثلونها.