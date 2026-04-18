أبو النّادي تترأس تحكيم مؤتمر طلابي ضمن خدمة المجتمع

وطنا اليوم-ترأست عضو هيئة التدريس في قسم العلوم الأساسيّة الإنسانيّة بجامعة البترا الدّكتورة مرام هو أبو النّادي، الخميس 16-4-2026، لجنة تحكيم المؤتمر الثالث عشر بعنوان “الطالب نهضة الوطن”، في مدارس القادة الدوليّة.

وضمن أنشطة خدمة المجتمع التي تقوم بها، الدّكتورة أبو النادي كان الضيف الشّاعر محمّد خضير الذي كان ضيفا مشاركا في لجنة تحكيم المشاريع المدرسيّة المُشارِكة.

حيث أعلنا، خلال المؤتمر، أسماء المدارس الفائزة بالمراكز الثّلاثة الأولى، والمدارس الفائزة في أفضل سيناريو، وأفضل فكرةٍ، وأفضل صورةٍ، وأفضل عنوانٍ وأفضل تقديمٍ.

وأثنيا على جهود جميع المُشاركين في المسابقة مُتمنّينِ لهم المزيد من التّقدّم والنّجاح.

وفي الختام، كُرِّمَ الفائزون بدروعٍ تقديرًا لتميّزهم في أعمال المهرجان.

كما قدّمت مدارس القادة درعينِ تكريمينِ للدّكتورة مرام أبو النّادي والشّاعر محمّد خضير، لعطائهما ودعمهما للطّلبة.