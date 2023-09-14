نقابة صيادلة الأردن تعقد مؤتمرها السادس عشر في العاصمة عمّان

وطنا اليوم – لما شطاره

إفتتحت نقابة صيادلة الأردن مؤتمرها السادس عشر اليوم في العاصمة عمّان بعنوان ” الصيدلة في المئوية الثانية ” رؤية مستقبلية ” برعاية دولة السيد فيصل الفايز الأكرم رئيس مجلس الأعيان بمشاركة عربية ودولية وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية.

و يأتي المؤتمر حرصاً من نقابة الصيادلة على تحقيق رؤية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الإهتمام بالقطاع الصحي والطبي وتطوير خدماته ، من خلال العمل بمشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية ، والسعي الدؤوب لتطوير كافة أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية ، وتحسين مخرجاتها ، وتعزيز دور الكوادر البشرية الصيدلانية والصناعة الدوائية في توفير الأدوية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويناقش المؤتمر 6 محاور أساسية تتضمن الممارسة والرعاية الصيدلانية والإدارة والاقتصاد والتسويق الصيدلاني، والمعلوماتية وإدارة المعلومات في الصيدلة والتطوير المهني والتعليم الصيدلاني المستمر، و الصناعات الدوائية والتطور التكنولوجي والجودة والسلامة الدوائية.

ويهدف المؤتمر الى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصحي واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها وتعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية.

كما يهدف المؤتمر وتعزيز التعليم والتدريب الصيدلي و توفير فرص للتعاون وتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة والخروج بتوصيات مناسبة بما يسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع كافة التخصصات في العالم.

وتشارك في المؤتمر مصر والأردن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، ولبنان، وبريطانيا، وأمريكا والهند، وأستراليا، وأمريكا.

ويستقطب المؤتمر خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية والصيادلة ومن المجال الطبي.

ويضم المتحدثون في المؤتمر من دول مختلفة ،حيث يتحدث من بريطانيا، موجقان مودريسي ومن فلسطين، طارق الجعبة ومن لبنان، أسامة طبارة ومن الهند، رشيد خان ومن أستراليا، داليا باجس، ومن السعودية، البروفيسور عبد الملك محمد الكثيري و الدكتورة فخر الأيوبي ومن الإمارات العربية المتحدة، وائل لبيب و من مصر، الدكتور علي إبراهيم ومن بريطانيا، البروفيسور ماهيندرا باتيل و من أمريكا ، دكتورة جوديث جاكوبي .