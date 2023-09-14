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مأساة جديدة تلوح في جبال الأطلس..الشتاء قادم ماذا نفعل؟

منذ ساعة واحدة
مأساة جديدة تلوح في جبال الأطلس..الشتاء قادم ماذا نفعل؟

وطنا اليوم:لم يستفق بعد سكان إقليم الحوز الجبلي، من هول الدمار الذي ضرب قراهم جراء الزلزال، الذي استفاق عليه المغرب فجر السبت الماضي.
فالعديد من سكان القرى المعزولة في أعلى جبال الأطلس، أضحوا مشردين يقضون لياليهم في خيم وصلتهم من قبل الحكومة خلال الأيام الماضية.
إلا أن الكثيرين اشتكوا من نوعيتها، لاسيما أنها غير مقاومة للمطر، ما شكل مصدر قلق بالغ في منطقة جبلية تكثر فيها الأمطار والثلوج.

سيأتي الشتاء قريبا
وقالت نعيمة وازو (60 عاما) من بلدة تلات نيعقوب الصغيرة التي تعرضت لضرر بالغ، بعد أن فقدت ثمانية من أقاربها بسبب الزلزال “سيأتي الشتاء قريبا وسيكون الوضع صعبا للغاية على الناس”. وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وأضافت “أن الحياة كانت صعبة هنا حتى عندما كان الناس يعيشون في منازلهم”.
كما أكدت أن تلك الخيام لن تحل المشكلة حين تبدأ الثلوج بالتساقط.

مات الجميع
بدورها، تفقدت الطالبة إيمان سعيد (19 عاما) أنقاض منزلها بعد العودة من مدينة فاس التي تدرس بها. وقالت إنها فقدت عشرة أفراد من عائلتها بينهم شقيقها.
كما أضافت “كل ذكرياتي هنا. عائلتي وأصدقائي وجيراني. مات الجميع وفقدوا منازلهم في هذه المنطقة”.
وإلى جانب البيوت المهدمة والخيم التي حلت مكانها، يتوقّع أن تشكّل مسألة الوصول إلى المياه النظيفة واحدة من التحديات خلال الأشهر المقبلة من إعادة الإعمار.
فبحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في جهة مراكش- أسفي، فإنّ “شبكة توزيع المياه قد تضررت في ثلاث بلديات هي أمزميز ومولاي إبراهيم وتلات نيعقوب، من إقليم الحوز الذي شكل بؤرة الزلزال المدمر.
وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير ليل الجمعة السبت، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصا.
كما أوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، ما جعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأق


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