بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

تزويد مراقبي مكافحة التسول بكاميرات دقيقة خلال الحملات

منذ ساعتين
تزويد مراقبي مكافحة التسول بكاميرات دقيقة خلال الحملات

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط خوالدة، أن المديرية تنظم حملات لمكافحة التسول بشكل يومي في مناطق شرق وغرب عمان بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة كأمانة عمان الكبرى، مشيرا الى انه سيتم تزويد المراقبين في مجال مكافحة التسول بكاميرات صغيرة بحيث تكون دقيقة وتعمل بزاوية 360 درجة داخل الباصات التابعة لفرق المكافحة والمرافقين للحملة، وسيتم التعامل مع جميع الحالات بمهنية واحترافية عالية .
ودعا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول بما يحد من هذه الظاهرة والتقليل من نسب انتشارها بين أفراد المجتمع، مشدداً على عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين.
وقال الخوالدة في حديث لإذاعة الأمن العام الخميس، انه يتم التنسيق مع أمانة عمان لعمل حملات مشتركة لمكافحة التسول مع التأكيد على أن موضوع البيع على الإشارات الضوئية هو نوع من أنواع التستر بغاية التسول وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقتضى القانوني بحق من يقومون بالتسول أو البيع على الإشارات الضوئية .
وبين أن هذه الحملات تستهدف العديد من المواقع والبؤر الساخنة كإشارة دير غبار مشيراً إلى انه تم سابقاً ضبط مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بمحاولة التحايل على القانون بحجة البيع على الإشارة بعد ضبطهم وهم يقومون بالتسول وتبين بعد ضبطهم بالتعاون مع مديرية الأمن العام إن من ضمن الأشخاص اللذين تم ضبطهم عليه 135 قيد سابق ويبلغ من العمر 35 عام .
وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين يمتهنون التسول والبيع على الإشارات هم من أصحاب السوابق ويقومون بالتسول بشكل منظم وهو يعد شكل من أشكال الإتجار بالبشر وبخاصة فئة الأطفال .
وأضاف انه تم قبل يومين تم ضبط طفلة تبلع من العمر ست سنوات تقوم بالتسول على إحدى الإشارات في عبدون وتقوم ببيع (علكة) وعند ضبطها من قبل كوادر مديرية مكافحة التسول وكوادر الأمن العام لوحظ وجود شخص يراقبها داخل سيارة ( بكم ) ومتوارٍ عن الأنظار في أحد الأماكن القريبة وعند سؤاله عن علاقته بها أنكر وجود أي علاقة بينهما وحال مباشرة الإجراءات القانونية بحقها تبين أنه والدها وانه هو يقوم بتسخير ابنته لموضوع التسول وتم تحويله للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .
وأكد مدير مديرية مكافحة التسول أن قانون العمل يمنع عمل الأطفال في مجال البيع تحت سن 16 عام لما قد يعرضه للعديد من المخاطر كالخطف والإستغلال والإتجار في البشر وغيرها .
وشدد على ان قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود الأطفال من سن 16_ 18 ضمن في بيئة عمل آمنة وضرورة أخذ موافقة ولي الأمر في حال العمل وأن تكون ساعات العمل لمدة 6 ساعات وساعة إستراحة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:06

مركز تطوير الاعمال ينهي المرحلة الاولى تمهيدا لاختيار مشاريع ريادية لشباب ادر وحمود وشيحان والجديده شمال الكرك

18:01

نقابة صيادلة الأردن تعقد مؤتمرها السادس عشر في العاصمة عمّان

16:43

مأساة جديدة تلوح في جبال الأطلس..الشتاء قادم ماذا نفعل؟

16:39

الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيًا حاشداً في لواء الرصيفة

16:34

البنك المركزي يصدر 5 قرارات جديدة بشأن وكلاء التأمين

16:29

بي إم دبليو تتخلى بصعوبة عن 18 دولارا حتى لا تخسر معجبيها

16:26

شاهد بالفيديو: سمكة قرش تهاجم سيدة وتلتهم ذراعها في مصر

16:17

إجراءات صحية للوقاية من حشرة النمر الآسيوي في إربد

16:11

طلبة كلية الطب في “الأردنية” يحصدون أعلى العلامات على مستوى العالم في القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية

15:47

الأردن يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلازل المغرب وفيضانات ليبيا

15:29

خبير اردني يؤكد أن اعصار دانيال يعتير كارثة القرن

15:28

تحويل السير على طريق عمان – الزرقاء

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023