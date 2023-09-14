بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هل تتحول إلى منسية .. حرب السودان تدخل شهرها السادس والمعارك تزداد ضراوة

منذ ساعتين
هل تتحول إلى منسية .. حرب السودان تدخل شهرها السادس والمعارك تزداد ضراوة

وطنا اليوم:تدخل الحرب الدائرة رحاها في السودان شهرها السادس، بينما تتزايد وتيرة العنف، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين السودانيين يوماً بعد يوم، دون أن يلوح في الأفق أمل لإسكات صوت المدافع ووقف أزيز الطائرات الحربية، التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل ومصاب.
وذكر بيان أميركي، الأربعاء، أن البراميل المتفجرة استخدمت في الحرب الدائرة منذ أشهر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتشهد العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مثل نيالا قتالاً ضارياً بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس دوت أصوات المدافع بمدن العاصمة الخرطوم الثلاث، إذ تبادل الطرفان القصف المدفعي في مدينة أمدرمان وأحيائها القديمة تحديداً، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية ضد أهداف للدعم السريع جنوبي الخرطوم، ومدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.
وبحسب مصادر طبية فإن حوالي 40 شخصاً من المدنيين قتلوا وأصيب العشرات بمدينة نيالا جراء تبادل القصف بالمدينة التي تعد إحدى البؤر الملتهبة طوال أشهر الحرب. وبحسب شهود، فإن أصوات تبادل إطلاق النار سمعت منذ الصباح وسط المدينة، حيث يقع مقر قيادة الجيش، ونفذ الطيران الحربي غارات على مواقع تجمعات الدعم السريع بعدد من أحياء المدينة.
ودارت معارك عنيفة في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم. جوالت قوة تابعة للدعم السريع مجدداً الهجوم على سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة إلا أن دفاعات الجيش صدت الهجوم، بعد اشتباكات عنيفة، وأجرت بعدها عملية تمشيط واسعة بمحيط سلاح المدرعات الذي يمثل نقاط قوة الجيش السوداني.

استقالة بيرتس
في الأثناء أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي تنحيه من منصبه أمس، محذّراً من خطر تحوّل النزاع إلى «حرب أهلية»، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصاً غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

المركز الوطني للمناهج…لغتي العربية: الصف السابع

11:48

وفاة وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

11:43

ارتفاع زوار عجلون أكثر من 400% منذ بداية العام الحالي

11:40

الأرصاد : أزمة التغير المناخي في الأردن لها أشكال متعددة

11:27

أردنيات يلجأن للقروض البنكية في سبيل الجمال

11:21

النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

11:02

وزارة الدفاع السعودية تعلن إعدام البلوي والعزوني بتهمة الخيانة

10:45

طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي

10:41

حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

10:13

إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

10:10

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن شرط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل

09:52

11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023