بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

دراسة: الأرض في خطر حقيقي

منذ ساعتين
دراسة: الأرض في خطر حقيقي

وطنا اليوم:كشفت دراسة حديثة أن الأرض “تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم”، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية “تسير في الاتجاه الخطأ”.
وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية “ساينس أدفانسس”، الأربعاء، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية “حديثة” (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة.
بينما أوضحت الدراسة أن حموضة المحيطات وصحة الهواء وطبقة الأوزون فقط مازالت في معدلات تعد آمنة، لكن تلوث المحيطات والهواء متجهان في الاتجاه الخاطئ.
وفي عام 2009، وضع باحثو الدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.
وكانت الدراسة الأخيرة تحديثا لدراسة أخرى تعود إلى عام 2015، وأضافت عنصرا سادسا للفئة غير الآمنة، فقد تغير قياس المياه من “بالكاد آمن” إلى فئة “خرج عن السيطرة” بسبب تفاقم حالة الأنهار.
كما وضعت قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.
تعليق يوهان روكستروم مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا أحد المشاركين في الدراسة
“نحن في حال شديد السوء. يظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة”.
“هذه القياسات تحدد مصير الكوكب”.
“العناصر التسعة أسست علميا بشكل جيد من خلال عدد من الدراسات الإضافية المنفصلة”.
“إن تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فبالإمكان أن تصبح آمنة نسبيا، لكنها الآن غير آمنة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:48

وفاة وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

11:43

ارتفاع زوار عجلون أكثر من 400% منذ بداية العام الحالي

11:40

الأرصاد : أزمة التغير المناخي في الأردن لها أشكال متعددة

11:27

أردنيات يلجأن للقروض البنكية في سبيل الجمال

11:21

النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

11:02

وزارة الدفاع السعودية تعلن إعدام البلوي والعزوني بتهمة الخيانة

10:45

طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي

10:41

حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

10:13

إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

10:10

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن شرط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل

09:59

هل تتحول إلى منسية .. حرب السودان تدخل شهرها السادس والمعارك تزداد ضراوة

09:52

11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023