اسرائيل تستهدف طرطوس بصواريخ من اليحر وحماة بضربة جوية

وطنا اليوم – ذكر مصدر عسكري سوري، أنه و مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن هجومًا إسرائيليًا استهدف مواقع للجيش السوري في مدينة طرطوس، أسفر عن مقتل جنديين سوريين وإصابة ستة آخرين بجروح

وأشار مصدر عسكري سوري إلى أن “العدو الإسرائيلي نفذ هذا الهجوم بواسطة صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس”

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الهجوم تسبب في استشهاد اثنين من الجنود السوريين وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى حدوث بعض الخسائر المادية.”