ارتفاع اقتراض الأردنيين لشراء السيارات في 2022

وطنا اليوم:منحت البنوك العاملة في الأردن، في عام 2022، نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ522 مليون دينار في عام 2021، بحسب بيانات جمعية البنوك في الأردن.

ووفقا للبيانات، فإن القروض الممنوحة لغايات شراء السياات في الأردن، ارتفعت بمقدار 94 مليون دينار في عام 2022، مقارنة بـ2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 15.1%.

وكانت حصة البنوك التجارية الأردنية من إجمالي قروض السيارات الممنوحة، 32.4%، في حين كانت البنوك الإسلامية الأعلى بمنح القروض لشراء سيارات بنسبة 65.1%، وأخيرا حلت البنوك التجارية الأجنبية بنسبة 2.5% من القروض الممنوحة.

ومنحت البنوك، ما قيمته 1.71 مليار دينار، على شكل قروض شخصية للأفراد خلال عام 2022، مقارنة بـ1.72 مليار دينار في عام 2021.

وكانت النسبة الأعلى للقروض الشخصية الممنوحة من نصيب البنوك التجارية الأردنية، حيث منحت ما نسبته 85.4% من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، فيما منحت البنوك الإسلامية 11.5% من القروض، و3.1% منحتها البنوك التجارية الأجنبية.

كما منحت البنوك خلال عام 2022 ما قيمته 1.06 مليار دينار على شكل قروض سكنية وعقارية للأفراد مقارنة بـ998 مليون دينار خلال عام 2021.

ومنحت البنوك التجارية الأردنية ما نسبته 42.3% من إجمالي القروض السكنية والعقارية للأفراد في 2022، في حين منحت البنوك الإسلامة 56.8% من القروض، و0.9% منحتها البنوك التجارية الأجنبية